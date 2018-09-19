ХАБАРОВСК, 19 сен — РИА Новости. Вертолет МЧС доставил в Хабаровск группу туристов из Биробиджана, выживших при опрокидывании байдарки во время сплава по реке Урми в Хабаровском крае, а также тело их погибшего товарища, сообщает ГУМЧС по Хабаровскому краю.

Четыре туриста совершали сплав на реке Урми в Верхнебуреинском районе, их лодка перевернулась, один из участников похода погиб. Группа не была зарегистрирована в МЧС. Сообщение о происшествии поступило утром в среду, днем к ним на вертолете МЧС вылетели спасатели и полицейские.

"В 17.35 (10.35 мск) 19 сентября вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вернулся в Хабаровск. На его борту были доставлены трое туристов, совершавших сплав на реке Урми в Верхнебуреинском районе. В результате происшествия на реке один из участников похода погиб, его тело также доставлено в краевую столицу", — говорится в сообщении.

Как сообщает МЧС, участники группы — опытные туристы, на их счету несколько десятков сплавов по разным рекам края. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных и следственных органов.

Отмечается, что это уже четвертый в этом году случай, когда спасателям приходится эвакуировать туристов, в том числе погибших, из групп, незарегистрированных в МЧС.