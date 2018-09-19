Туры в Абхазию осенью подешевели на 30%

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Осенью на Абхазию растет спрос, а цены на курортах — снижаются, сообщает АТОР.
По отзывам участников рынка, бронирования абхазских курортов на бархатный сезон выросли в среднем от 10 до 20% в годовом выражении. Росту спроса помог не только эффект отложенного спроса (в высокий сезон из-за чемпионата мира по футболу продажи Абхазии упали), но и сезонное снижение стоимости на проживание и перевозку.
Продажам направления помогают абхазские отельеры, которые, гибко относятся к вопросу предлагаемой цены на проживание и отдых.
По словам участников рынка, снижение цен в Абхазии по сравнению с пиком сезона в зависимости от курортов составляет от 5 до 30%.
В лидерах спроса туристов на бархатный сезон такие популярные курорты, как Гагра и Пицунда.
Цены на туры в Абхазию в сентябре (семь ночей, на двоих взрослых, без перелета/проезда к месту отдыха и обратно) начинаются от 4200 рублей (без питания) и 11500 рублей (с полным пансионом).
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