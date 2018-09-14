Три четверти российских путешественников "садятся на дорожку"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Более трети российских путешественников называют себя суеверными и верят в приметы, сообщает OneTwoTrip.

Сервис путешествий провел опрос пользователей, чтобы узнать, как они относятся к приметам и суевериям, связанным с путешествиями: садятся ли на дорожку, бросают ли монетки в фонтан, смотрятся ли в зеркало, если приходится возвращаться домой, и так далее. Всего в исследовании приняли участие более 3 000 пользователей.

Сначала респондентам был задан вопрос: "Считаете ли вы себя суеверными?”. Положительно на него ответили только 34% респондентов. При этом последующие ответы показали, что большинство путешественников обращают внимание на все распространенные приметы.

Так, самой популярной оказалась примета "посидеть на дорожку", чтобы путешествие оказалось удачным. 75% респондентов ответили, что следуют этому ритуалу перед выходом из дома.

Монетки в воду, чтобы вернуться в страну или город, бросают 58% опрошенных, но только 17% верят, что она действительно работает. Смотрятся в зеркало при повторном возвращении домой за забытой вещью 54% респондентов.

Во многих городах есть статуи или скульптуры, которые, по поверью, приносят удачу, если к ним прикоснуться. Во время экскурсий гиды иногда рассказывают, что для исполнения желаний нужно что-то сделать (например, пройти по мосту или позвонить в колокольчик). Подобным ритуалам в путешествиях следует наименьшее количество туристов, но даже здесь суеверных оказалась почти половина — 48%.