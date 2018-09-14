Три четверти российских путешественников "садятся на дорожку"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Более трети российских путешественников называют себя суеверными и верят в приметы, сообщает OneTwoTrip.
Сервис путешествий провел опрос пользователей, чтобы узнать, как они относятся к приметам и суевериям, связанным с путешествиями: садятся ли на дорожку, бросают ли монетки в фонтан, смотрятся ли в зеркало, если приходится возвращаться домой, и так далее. Всего в исследовании приняли участие более 3 000 пользователей.
Сначала респондентам был задан вопрос: "Считаете ли вы себя суеверными?”. Положительно на него ответили только 34% респондентов. При этом последующие ответы показали, что большинство путешественников обращают внимание на все распространенные приметы.
Так, самой популярной оказалась примета "посидеть на дорожку", чтобы путешествие оказалось удачным. 75% респондентов ответили, что следуют этому ритуалу перед выходом из дома.
Монетки в воду, чтобы вернуться в страну или город, бросают 58% опрошенных, но только 17% верят, что она действительно работает. Смотрятся в зеркало при повторном возвращении домой за забытой вещью 54% респондентов.
Во многих городах есть статуи или скульптуры, которые, по поверью, приносят удачу, если к ним прикоснуться. Во время экскурсий гиды иногда рассказывают, что для исполнения желаний нужно что-то сделать (например, пройти по мосту или позвонить в колокольчик). Подобным ритуалам в путешествиях следует наименьшее количество туристов, но даже здесь суеверных оказалась почти половина — 48%.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.