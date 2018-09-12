В Испании пройдет "Ночь наследия"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Испанские города, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 15 сентября проведут большой праздник — "Ночь наследия", сообщает "Испания по-русски".

В акции поучаствуют пятнадцать городов, среди которых Сеговия, Таррагона, Сантьяго-де-Компостела, Толедо, Саламанка, Мерида, Ибица, Куэнка и другие.

Мероприятие позволит подчеркнуть важность статуса объекта ЮНЕСКО для городов Испании, где уже 25 лет проводятся масштабные работы по реконструкции культурно-исторических памятников.

В программе праздника — экскурсии, шоу, театральные спектакли, музыкальные выступления на улицах и в исторических зданиях. Все культурные учреждения городов — музеи, храмы, особняки — будут открыты для посетителей всю ночь.

