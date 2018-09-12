Дальний Восток в этом году посетят 700 тысяч туристов из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Регионы Дальнего Востока в течение 2018 года посетят порядка 700 тысяч туристов из Китая, сообщила председатель Туристической палаты КНР Ван Пин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Количество зарубежных поездок туристов из Китая за год может достигнуть 5 миллиардов. Если говорить о числе туристов, которые посетят Дальний Восток, то этот показатель 700 тысяч человек", — сказала она.

Ван Пин отметила, что граждане Китая хотят путешествовать за пределы своей страны. И с учетом их количества они представляют огромный туристический потенциал, особенно если представить, сколько денег они могут потратить в местах своих поездок.

"Мы общаемся Министерством по развитию Дальнего Востока и видим, как много делается. Китайские туристы едут на Дальний Восток, компании и корпорации приходят на Дальний Восток и начинают инвестировать родства в новые проекты, в том числе, связанные с туризмом. Это очень важно для развития туристических отношений", — считает представитель китайского туризма.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.