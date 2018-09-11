Туристический поток из Китая на Камчатку за несколько лет вырос в семь раз

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Турпоток из Китая на Камчатку вырос в семь раз за несколько лет, он увеличится после завершения строительства нового аэровокзального комплекса, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ губернатор региона Владимир Илюхин.

"Мы приглашаем китайских партнеров прийти с тем, чтобы создать гостиницы, сеть ресторанов для этой категории людей — там есть специфика, мы это понимаем. У нас турпоток из Китая вырос в 7 раз за несколько лет, и мы до миллиона пассажиров где-то через несколько лет с момента окончания строительства нового аэровокзального комплекса нарастить хотим. Там будет значительная доля Китая, поэтому мы надеемся на сотрудничество и предлагаем много пакетных туров для китайской стороны", — сказал Илюхин.

По его словам, для туристов помимо круизных, работают чартерные программы.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Другие новости региона читайте здесь >>