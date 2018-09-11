Российские туристы на Новый год ищут авиабилеты в Таиланд, Чехию и Грузию

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. 73% российских туристов ищут авиабилеты на новогодние праздники за рубеж, а остальные — по России, сообщает Туту.ру.

Первые три строчки рейтинга российских городов занимают курорты— Сочи, Симферополь, Минеральные Воды. Затем идет Калининград и Санкт-Петербург. В прошлом году эти же города были в пятерке самых популярных.

Туристы ищут места, где можно подышать морским воздухом (Сочи, Симферополь, Калининград, Махачкала, Петропавловск-Камчатский, Анапа), и города с интересной экскурсионной программой. Также в список попали города, где, вероятно, у пассажиров живут родственники или друзья, к которым они собираются на праздники.

Что касается цен на авиабилеты, то есть подешевевшие и подорожавшие направления.

На треть уменьшились цены на авиабилеты из столицы России в Иркутск. Дешевле можно улететь в Новосибирск, Красноярск и Омск.

Подорожали авиабилеты в Екатеринбург (+26%), Минеральные Воды (+21%), Махачкалу (+19%), Владивосток (+12%) и Хабаровск (+11%).

В прошлом году путешественники, выезжавшие на новогодние каникулы за рубеж, чаще всего искали авиабилеты в Чехию, а в этом — в Таиланд (на первом месте Пхукет, а на третьем — Бангкок). Прага в этом году оказалась на втором месте в списке самых востребованных городов.

Туристы в этом сезоне стали больше интересоваться путешествиями в Тбилиси, Стамбул, Анталью, на Гоа, свидетельствует статистика. И, наоборот, снизилось количество поисков авиабилетов в такие города как Бангкок, Дубай, Мюнхен.