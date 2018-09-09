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Самые удивительные ландшафты, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни
08:0009.09.2018
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Мраморные пещеры в Чили
© Depositphotos / naticastillog

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Величественные скалы и глубокие провалы, лагуны, пляжи и пещеры — у каждого путешественника свой список любимых мест на планете. Уникальные памятники природы, которыми стоит полюбоваться хотя бы раз в жизни, — в материале РИА Новости.

Маньпупунёр, Республика Коми, Россия

© Фото : Владимир Кочкин Маньпупунёр, Республика Коми, Россия
© Фото : Владимир Кочкин
Маньпупунёр, Республика Коми, Россия

"Столбы Маньпупунёр — это самое прекрасное, что я видел, — рассказывает Виктор Захаров, путешественник из Королева. — Мои ожидания не просто оправдались, реальность оказалась намного удивительнее. Мы с группой три дня жили рядом со столбами, уходить было очень грустно, поэтому я и пообещал себе вернуться сюда. Вот — в феврале собираюсь".

Маньпупунёр, или Столбы выветривания, — комплекс из семи останцов, изолированных массивов горной породы высотой от 30 до 42 метров. Находится далеко от обитаемых мест, на территории Печоро-Илычского заповедника, добраться туда могут только подготовленные туристы.

"Сами останцы — высотой с двенадцатиэтажный дом, и они не где-то в лесу, как, например, скалы Семь Братьев (Средний Урал), а на плато, — объясняет юрист Алексей Косицкий. — Нам удалось полюбоваться ими и в облаке, и под солнцем, а когда все окутано туманом, возникает сказочная, загадочная атмосфера. Это непередаваемо!"

Ленские столбы, Якутия, Россия

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкНациональный природный парк "Ленские столбы", расположенный в бассейне среднего течения реки Лены
© РИА Новости / Антон Денисов
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Национальный природный парк "Ленские столбы", расположенный в бассейне среднего течения реки Лены

"Я уверена, что именно Ленские столбы должен увидеть каждый, — говорит Анна Гордиевич, фотограф из Якутска. — К ним можно добраться по воде на теплоходе или катере. Чтобы подняться, придется потрудиться: пройти три километра по ступенькам, но оно того стоит!"

Ленские столбы — это геологический комплекс вертикальных скал. Они причудливо громоздятся вдоль берега реки Лены. На этой же территории находится одноименный природный парк.

Памуккале, Турция

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкДети в травертинах, природных известковых бассейнах, находящихся в природном объекте Памуккале на юго-западе Турции
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дети в травертинах, природных известковых бассейнах, находящихся в природном объекте Памуккале на юго-западе Турции

Это место известно своими геотермальными источниками, каскадами террасных ванн с температурой воды 36 градусов по Цельсию. В переводе с турецкого Памуккале — "Хлопковый замок". Действительно, если смотреть издалека, кажется, что это белоснежные хлопковые поля (на самом деле — отложения кальция).

Коринфский канал, Греция

© AFP 2018 / Aris Messinis Коринфский канал в Греции
© AFP 2018 / Aris Messinis 
Коринфский канал в Греции

О строительстве этого канала, соединяющего Эгейское и Ионическое моря, задумывались еще древние греки. Но реализовать проект удалось только в конце XIX века. В настоящее время Коринфский канал отчасти утратил экономическое значение, к тому же из-за узости водного пути через него не могут проходить крупные океанские суда.

"Небесные врата", Китай

© Фото : Public domainПриродная арка "Небесные врата" в Китае
© Фото : Public domain
Природная арка "Небесные врата" в Китае

"Окно" в горе Тяньмэнь на юго-востоке Китая, возникшее в результате землетрясения примерно в 260 году нашей эры, притягивает и местных жителей, и путешественников. Сейчас любой желающий может подойти к арке, поднявшись по 999 ступеням лестницы, символизирующей путь просветления.

Голубая Лагуна, Исландия

© AFP 2018 / Joel SagetГолубая лагуна – геотермальное озеро на полуострове Рейкьянес в Исландии
© AFP 2018 / Joel Saget
Голубая лагуна – геотермальное озеро на полуострове Рейкьянес в Исландии

Blue Lagoon — уникальный геотермальный источник, одна из самых посещаемых достопримечательностей Исландии. Теплые воды молочных, нежно-голубых и лазурных оттенков богаты минералами и обладают лечебными свойствами. Температура воды в купальном бассейне даже в холодные зимы — плюс 37-40 градусов Цельсия.

Колодец Иакова, США

CC BY-SA 4.0 / Larry D. Moore / A swimmer in Jacob's Well, Hays County, Texas, United States. (cropped a photo)Человек в "Колодце Иакова", штат Техас, США
CC BY-SA 4.0 / Larry D. Moore / A swimmer in Jacob's Well, Hays County, Texas, United States. (cropped a photo)
Человек в "Колодце Иакова", штат Техас, США

Этот природный колодец — одна из главных достопримечательностей штата Техас. Правда, у него не очень добрая слава: были случаи, когда аквалангисты не возвращались из подводных пещер. Но это не смущает тысячи туристов, которые приезжают окунуться в водоеме и полюбоваться необычным ландшафтом.

Скрытый пляж, Мексика

CC BY 2.0 / Christian Frausto Bernal / Parque Nacional Islas MarietasСкрытый пляж острова Мариета, Мексико
CC BY 2.0 / Christian Frausto Bernal / Parque Nacional Islas Marietas
Скрытый пляж острова Мариета, Мексико

Это ландшафт искусственного происхождения: в начале XX века остров Мариета, где находится пляж, использовался как полигон для испытания боеприпасов. После того как эксперименты прекратились, остров приобрел известность у туристов, в том числе благодаря известному исследователю Жаку Иву Кусто.

Двенадцать Апостолов, Австралия

© AFP 2018 / Indranil MukherjeeДвенадцать апостолов в Австралии
© AFP 2018 / Indranil Mukherjee
Двенадцать апостолов в Австралии

Это группа известняковых скал, возвышающихся из воды у юго-восточных берегов Австралии в национальном парке Порт-Кэмпбелл. Необычный внешний вид сделал их туристической достопримечательностью. Интересно, что до XX века они назывались "Свинья и поросята", но чтобы привлечь туристов со всего мира, их переименовали.

Мраморная пещера, Чили

© Depositphotos / naticastillogМраморные пещеры в Чили
© Depositphotos / naticastillog
Мраморные пещеры в Чили

На озере Хенераль Каррера не одна Мраморная пещера, а целый лабиринт пустот в породе острова. Пещеру часто называют "Мраморным собором", хотя ее стены состоят из известняка, на который попадают блики от голубой воды озера.

Сказочные бассейны на острове Скай, Шотландия

© Depositphotos / elxeneizeСказочные бассейны на острове Скай, Шотландия
© Depositphotos / elxeneize
Сказочные бассейны на острове Скай, Шотландия

На самом деле это каскад водопадов у подножия гор Куллин. Некоторые бассейны соединяются подводными тоннелями, и те, кого не пугает крайне низкая температура воды, могут плавать между ними.

Дорога Гигантов, Ирландия

© Fotolia / GigiPeisДорога гигантов в Ольстере в Северной Ирландии
© Fotolia / GigiPeis
Дорога гигантов в Ольстере в Северной Ирландии

Памятник природы образуют порядка 40 тысяч соединенных между собой базальтовых колонн. Они возникли в результате извержения вулкана около 60 миллионов лет назад. Верхушки колонн, самая высокая из которых достигает 12 метров, образуют подобие трамплина.

Водопад Понгур, Вьетнам

CC0 / Public domain / Водопад Понгур во Вьетнаме
CC0 / Public domain /
Водопад Понгур во Вьетнаме

В этом водопаде главное не масштабность и грандиозность, а интересная структура: вода, падая вниз, проходит по своеобразным каменным террасам, образуя совокупность мелких водопадов.

По этим природным ступеням можно подняться на самый верх и искупаться под струями воды.

Пляж Уайтхэвен, Австралия

CC BY 2.0 / Damien Dempsey / WhitehavenПляж Уайтхэвен на острове Витсандей в Австралии
CC BY 2.0 / Damien Dempsey / Whitehaven
Пляж Уайтхэвен на острове Витсандей в Австралии

Тут берег состоит из мельчайших песчинок диоксида кремния, который придает ему сине-изумрудные оттенки. Химический состав объясняет и еще одну аномалию: даже в полуденный зной песок остается еле теплым. А еще диоксид кремния часто сказывается негативно на работе гаджетов, поэтому туристам советуют обходиться на пляже без мобильных телефонов и фотоаппаратов.

Скала Расколотое Яблоко, Новая Зеландия

CC BY-SA 2.0 / Kristina D.C. Hoeppner / Split Apple Rock (1)Скала Расколотое Яблоко в Новой Зеландии
CC BY-SA 2.0 / Kristina D.C. Hoeppner / Split Apple Rock (1)
Скала Расколотое Яблоко в Новой Зеландии

На побережье Тасманова моря есть одиночная гранитная глыба шаровидной формы диаметром более шести метров с идеально правильным разломом. Это так называемое Расколотое Яблоко, с которым новозеландские маори связывают легенду о несчастливой любви местного рыбака и красавицы — дочки одного из богов.

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