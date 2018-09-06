В Австрии заметили кенгуру

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Жительница Австрии Рут Кастнер рассказала, что видела животное около одной из дорог, сообщает ORF.at.

"На поляне сидел настоящий живой кенгуру", — сказала она.

Полиция связалась с владельцами зоопарков, расположенных в округе, но никто не стал заявлять об исчезновении животного.

Публикация от @fkaineder 1 Сен 2018 в 11:10 PDT

Биологи предполагают, что это древесный кенгуру или кенгуру Беннетта, которые хорошо переносят низкие температуры.