В районе Ватикана обвалилась средневековая стена

РИМ, 4 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Несколько фрагментов средневековой Леонинской стены в районе Ватикана обвалились во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Небольшие куски вулканического туфа упали с высоты десятка метров с внешней стены так называемого Пассетто – укрепленного коридора длиной около 800 метров, который соединяет Ватикан и замок Святого Ангела.

На место прибыли пожарные и полицейские, которые оцепили зону происшествия и закрыли проход для пешеходов. Они также сняли со стены несколько других фрагментов покрытия, находившихся под угрозой обрушения.

В конце августа в центре Рима произошло обрушение крыши древней церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, расположенной на Римском форуме. Как заявил приходской священник Даниэле Либанори, оно лишь чудом не привело к жертвам.