Аналитики рассказали, как россияне проводили время в отпуске этим летом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Судя по активности в мобильных приложениях, в отпуске россияне встают примерно в то же время, что и в рабочие дни, и как на работу ходят на пляжи и в музеи, сообщает "Яндекс".

При этом отдыхающие ложатся спать немного позже обычного. Если дома по вечерам люди листают что-то в смартфонах и планшетах, то на отдыхе им, похоже, хватает сил на какие-то другие развлечения — на отпускном графике активности в приложениях не видно вечернего пика, обычного для будней.

Зато появляются два заметных спада активности, в которых можно угадать обед и ужин. Пики перед ними — это, видимо, часы, когда люди возвращаются с пляжа и заходят в номер переодеться.

Чтобы понять, что интересует людей в отпуске, аналитики компании сравнили частоты употребления слов в домашних и заграничных запросах. Самыми "отпускными" оказались "ром" и "супермаркет", а самыми домашними — "кинотеатр" и "поликлиника". Из еды и напитков наиболее туристическими можно назвать запросы "ром" и "фрукты", а нетуристическими — "огурец" и "пицца".

Кино и сериалы люди продолжают смотреть и в отпуске. Судя по запросам, многие выбирают что-нибудь с местным колоритом. Главная киноассоциация с Грецией — "300 спартанцев", в Италии особенно популярен "Крестный отец", во Франции — приключения жандармов из Сен-Тропе, а в Чехии — мультфильмы про крота. Кроме того, туристы часто спрашивают про фильмы, которые снимались в стране: в Таиланде интересуются "Пляжем", в Тунисе — "Гладиатором" и "Звездными войнами", в Доминикане — "Пиратами Карибского моря".

Проблемы, с которым люди сталкиваются на отдыхе, тоже заметны в запросах. В Турции и Болгарии, например, много спрашивают про вирусные инфекции. Для Таиланда характерны запросы про пищевые отравления и укусы планктона. Во Вьетнаме опасаются подделок и почему-то не могут разобраться с сейфом в номере. В Греции и Черногории боятся морских ежей, а в Тунисе — медуз.