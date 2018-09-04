При нехватке страховых выплат по "Натали Турс" задействуют фонд "Турпомощи"

МОСКВА, 4 сент — РИА Новости. Клиенты компании "Натали Турс" смогут обратиться за компенсацией из фонда страховой ответственности туроператора в ассоциацию "Турпомощь" только в том случае, если страховая компания не сможет полностью компенсировать их убытки, сообщила РИА Новости начальник правового управления Федерального агентства по туризму Изо Арахамия.

Ранее Ростуризм исключил три юрлица "Натали турс" из единого федерального реестра туроператоров, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа. Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

Собеседник агентства пояснила, что поскольку все три туроператора были застрахованы в страховой компании "Ингосстрах", то после появления приказа Ростуризма об их исключении из федерального реестра наступил страховой случай. Теперь туристы могут обращаться в эту страховую компанию с требованиями выплаты страхового возмещения.

"Далее, при недостаточности средств у страховой компании, либо отказов по выплатам по каким-то причинам, существует порядок, когда туристы могут обратиться ещё и в ассоциацию "Турпомощь" за выплатами, но только после страховой компании. Тогда, недостающие средства могут начать выплачивать из Фонда страховой ответственности туроператора "Натали Турс" в ассоциации "Турпомощь", — прокомментировала ситуацию Арахамия.

"В ассоциации также будет формироваться реестр пострадавших на основании заявлений туристов и документов, в том числе, полученных в страховой компании с выплатами или без них. Далее действия по выплатам компенсаций будут осуществляться в соответствии процедурой, установленной правительством РФ", — сказала она.