Ростуризм уточнил, кому придется возмещать ущерб от "Натали Турс" в суде

МОСКВА, 4 сент — РИА Новости. Рассчитывать на страховое возмещение и выплаты из фонда ассоциации "Турпомощь" смогут только клиенты, которые приобрели у туроператора "Натали Турс" пакетные туры, возмещения ущерба за розничные услуги придётся добиваться в судебном порядке, сообщила РИА Новости начальник правового управления Федерального агентства по туризму Изо Арахамия.

Она заявила, что Ростуризм разместил на сайте информацию для туристов "Натали Турс", куда им обращаться и что делать в этой ситуации. Ранее Ростуризм исключил три юрлица "Натали Турс" из единого федерального реестра туроператоров, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

"К сожалению, рассчитывать на выплаты смогут только те туристы, которые приобрели у туроператора туристический пакет. Мы понимаем, что туристский продукт — это комплекс услуг. Тем, кто приобретал отдельные услуги у "Натали Турс", придётся действовать через суд, чтобы взыскать потерянные деньги", — прокомментировала ситуацию Арахамия.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама тур"- с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.