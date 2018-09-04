Эксперты определили десять главных гастрономических фестивалей сентября

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Аналитическое агентство "ТурСтат" назвало список лучших и популярных у туристов гастрономических и кулинарных фестивалей и праздников в России в сентябре, сообщается на официальном сайте агентства.

Фестиваль "МедовухаFest", Владимирская область, 7-8 сентября

Публикация от Медовуха Фест (@medovuha_fest) 23 Авг 2018 в 9:59 PDT

Гости праздника смогут попробовать сладкие угощения, фермерскую продукцию и стритфуд, а также продегустировать медовуху. Еще на фестивале можно будет увидеть выступления группы "Квартал" и Павла Паскаля.

Фестиваль "За Окой пасутся КО…", Рязанская область, 8 сентября

Молочный фестиваль предлагает продегустировать и купить фермерскую молочную продукцию на "Молочной бирже", увидеть парад коров в специально изготовленных костюмах ("Молочное дефиле"), соревнование в скорости и выносливости семейных пар ("Молочный забег").

Фестиваль "Лукова Ярмонка 2018", Ярославская область, 8 сентября

Публикация от ТК "Ростовский" РОСТОВ ВЕЛИКИЙ (@tk_rostovskiy) 20 Авг 2018 в 8:35 PDT

В туристическом комплексе "Ростовский" в Ростове Великом запланированы выставка-продажа традиционных гастрономических специалитетов, дегустация "луковых" блюд, мастер-классы по плетению "луковых" кос и концертная программа "Луково веселье".

Фестиваль "Свияжская уха", Татарстан, 9 сентября

Публикация от Skyland (@welcometokazan_travel) 7 Авг 2018 в 8:41 PDT

Праздник пройдет на территории музея-заповедника "Остров-град Свияжск" в 60 км от Казани. В программе: рыбалка и конкурс рыбаков, дегустация ухи, костюмированное шествие, викторины, хороводные игры, танцы и развлечения для детей.

"День Арбуза", Астрахань, 15 сентября

В "Арбузной столице" в этот день пройдет традиционная ярмарка-продажа арбузов, бахчевых, мясомолочной и рыбной продукцию местного производства. Также состоится праздничный концерт.

Фестиваль "Чагода — родина серых щей", Вологодская область, 15 сентября

Публикация от Чагода — Родина серых щей (@rodina.serih.shchei) 5 Ноя 2016 в 1:55 PDT

На фестивале кулинарного искусства гости смогут увидеть театрализованное представление, пройти гастрономический квест "Серые щи на ярмарке ищи", сходить в гастрономический театр и на мастер-класс по рубке крошева и варке серых щей.

Фестиваль "Аджика", Ставропольский край, 16 сентября

Публикация от Мария💚 (@ferma_malina) 30 Авг 2018 в 4:01 PDT

Праздник кавказской кухни пройдет в районе Ессентукского городского озера. Гости смогут продегустировать блюда кавказской кухни, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, увидеть осетинские и аджарские танцы и покататься на лошадях.

Фестиваль "Держи краба", Владивосток, 17-27 сентября

Публикация от Фестиваль "Держи Краба!" (@kingcrabrussia) 3 Сен 2018 в 12:17 PDT

Международный фестиваль камчатских крабов "Держи краба!" (Grab a crab!) пройдет в ресторанах Владивостока и других городов Приморья и по всей России. На Дальнем Востоке камчатский краб будет продаваться по специальной цене — 900 рублей за килограмм, а в ресторанах России гостям предложат по фестивальной цене крабовые клешни с авторскими соусами от шеф-поваров.

Фестиваль Мичуринского яблока, Тамбовская область, 21-22 сентября

Публикация от turtmb (@turtmb.ru) 2 Сен 2018 в 11:27 PDT

В Мичуринске в пятый раз пройдет гастрономический фестиваль "Со вкусом". Жители смогут приготовить яблочные блюда, стать участником конкурса яблочных костюмов и мастер-классов.

Фестиваль клюквы, Тверская область, 22 сентября

CC0 / chefjoannabarajas / Пирожок с клюквой CC0 / chefjoannabarajas / Пирожок с клюквой

Этот гастрономический праздник – отличный повод попробовать блюда с клюквой: от горячих закусок и выпечки до десертов и соков. Также местные жители и туристы научатся варить варенье из зеленой клюквы, коптить рыбу и плести корзины.