Эксперты определили десять главных гастрономических фестивалей сентября

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Аналитическое агентство "ТурСтат" назвало список лучших и популярных у туристов гастрономических и кулинарных фестивалей и праздников в России в сентябре, сообщается на официальном сайте агентства.
Фестиваль "МедовухаFest", Владимирская область, 7-8 сентября
Гости праздника смогут попробовать сладкие угощения, фермерскую продукцию и стритфуд, а также продегустировать медовуху. Еще на фестивале можно будет увидеть выступления группы "Квартал" и Павла Паскаля.
Фестиваль "За Окой пасутся КО…", Рязанская область, 8 сентября
Молочный фестиваль предлагает продегустировать и купить фермерскую молочную продукцию на "Молочной бирже", увидеть парад коров в специально изготовленных костюмах ("Молочное дефиле"), соревнование в скорости и выносливости семейных пар ("Молочный забег").
Фестиваль "Лукова Ярмонка 2018", Ярославская область, 8 сентября
В туристическом комплексе "Ростовский" в Ростове Великом запланированы выставка-продажа традиционных гастрономических специалитетов, дегустация "луковых" блюд, мастер-классы по плетению "луковых" кос и концертная программа "Луково веселье".
Фестиваль "Свияжская уха", Татарстан, 9 сентября
Праздник пройдет на территории музея-заповедника "Остров-град Свияжск" в 60 км от Казани. В программе: рыбалка и конкурс рыбаков, дегустация ухи, костюмированное шествие, викторины, хороводные игры, танцы и развлечения для детей.
"День Арбуза", Астрахань, 15 сентября
В "Арбузной столице" в этот день пройдет традиционная ярмарка-продажа арбузов, бахчевых, мясомолочной и рыбной продукцию местного производства. Также состоится праздничный концерт.
Фестиваль "Чагода — родина серых щей", Вологодская область, 15 сентября
На фестивале кулинарного искусства гости смогут увидеть театрализованное представление, пройти гастрономический квест "Серые щи на ярмарке ищи", сходить в гастрономический театр и на мастер-класс по рубке крошева и варке серых щей.
Фестиваль "Аджика", Ставропольский край, 16 сентября
Праздник кавказской кухни пройдет в районе Ессентукского городского озера. Гости смогут продегустировать блюда кавказской кухни, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, увидеть осетинские и аджарские танцы и покататься на лошадях.
Фестиваль "Держи краба", Владивосток, 17-27 сентября
Международный фестиваль камчатских крабов "Держи краба!" (Grab a crab!) пройдет в ресторанах Владивостока и других городов Приморья и по всей России. На Дальнем Востоке камчатский краб будет продаваться по специальной цене — 900 рублей за килограмм, а в ресторанах России гостям предложат по фестивальной цене крабовые клешни с авторскими соусами от шеф-поваров.
Фестиваль Мичуринского яблока, Тамбовская область, 21-22 сентября
В Мичуринске в пятый раз пройдет гастрономический фестиваль "Со вкусом". Жители смогут приготовить яблочные блюда, стать участником конкурса яблочных костюмов и мастер-классов.
Фестиваль клюквы, Тверская область, 22 сентября
Этот гастрономический праздник – отличный повод попробовать блюда с клюквой: от горячих закусок и выпечки до десертов и соков. Также местные жители и туристы научатся варить варенье из зеленой клюквы, коптить рыбу и плести корзины.
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