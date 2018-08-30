Иностранные туроператоры проявили интерес к античному наследию России

КРАСНОДАР, 30 авг — РИА Новости. Туроператоры из стран дальнего зарубежья проявили интерес к межрегиональному туристическому проекту "Золотое кольцо Боспорского царства", сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Констанитиниди.
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который пройдет по территории Кубани, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области — местам, где остались следы этого крупного античного государства — готовится к запуску. В настоящее время ведомства регионов, задействованных в проекте, систематизируют информацию о транспортной инфраструктуре, средствах размещения, пунктах питания, находящихся рядом с объектами показа. Цель — создать удобную для туристов транспортную логистику, чтобы отдыхающие могли добраться до них любым транспортом: автомобильным, железнодорожным или водным.
"Ряд туроператоров из стран дальнего зарубежья уже проявили интерес к проекту. Для них стало открытием, что на территории России существуют объекты античной культуры. Они уже изучили объекты, которые планируется включить в проект, посмотрели средства размещения и сегодня формируют предложения", — рассказал Константиниди.
Боспорское царство – античное государство в Северном Причерноморье, существовавшее почти тысячу лет. Оно возникло в результате объединения греческих городов на Таманском полуострове и в Крыму. Позднее его границы были расширены до устья Дона. В первой половине VI века оно вошло в состав Византии.
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