Москва вошла в тройку самых фотографируемых городов мира

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На первом месте рейтинга расположился Нью-Йорк, на втором – Москва, а замкнул тройку Лондон, сообщает Travel Pulse со ссылкой на данные Dreamstime.

Также в рейтинг вошли Бангкок, Париж, Рим, Лос-Анджелес, Венеция, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекин и Сингапур.

Напомним, что согласно другому рейтингу, столица России находится на четвертом месте. При этом первая тройка выглядит так: Лондон, Париж и Барселона.