Суздаль и Гороховец признали городами всемирного значения

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российские города Суздаль и Гороховец включены во Всемирный список объектов особой туристкой привлекательности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Евразийской организации экономического сотрудничества.

Такое решение было единогласно принято экспертами из 48 стран на сессии Международного комитета по вопросам туристcкой привлекательности и устойчивому развитию туризма в Пекине.

"Включение города целиком во Всемирный список — это уникальное и редкое решение, подтверждающее особый статус старинных русских городов Суздаль и Гороховец, — отметил председатель Генерального совета Евразийской организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) Игорь Рыбаков. — Владимирская земля славится богатым наследием, уникальными памятниками архитектуры, зодчества, искусства и по праву считается исторической жемчужиной не только России, но и всего человечества".

Кроме Суздали и Гороховца во Всемирный список были включены 33 объекта, в том числе Британский музей в Лондоне, Антверпенский зоопарк, "Большая Мечеть" в Кувейте и "Запретный город" — уникальный архитектурный комплекс в Пекине.

Сейчас список содержит 2 178 объектов, имеющих особое значение для развития туризма.