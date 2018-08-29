Турист из России оштрафован на 450 евро за купание в фонтане Треви в Риме

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский турист, а также несколько американцев и канадцев были оштрафованы полицией Рима за купание в фонтане Треви, сообщает Wanted in Rome.

По данным полиции Рима, двух американских туристов в возрасте пятидесяти лет оштрафовали на 450 евро каждого за прыжки в фонтан Треви 26 августа. Накануне 40-летний турист из России получил аналогичный штраф.

Ранее за мытье ног в этом фонтане оштрафовали 68-летнюю американку, за прыжки в него – пару тридцатилетних туристов из Канады.