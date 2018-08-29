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Денис Мацуев — о кругосветном путешествии и о том, как отдыхал с Депардье
08:0029.08.2018
(обновлено:08:12 29.08.2018)
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Денис Мацуев в Нью-Йорке
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Ольга Цынская. Пианист-виртуоз Денис Мацуев несколько раз в год совершает кругосветное путешествие, проводя дома не более 20 дней в году.

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В интервью РИА Новости музыкант рассказал, зачем окунул в Байкал маэстро Валерия Гергиева и Жерара Депардье, как его мама готовила сибирские пельмени в номере нью-йоркского отеля и за что он любит Японию, Бразилию, а также Америку.

Для меня отдых — вещь относительная. Загорать на пляже пузом кверху, ничего не делая, — совершенно не мое. От этого я схожу с ума. У меня нет такого понятия, как отпуск, и я всегда совмещаю полезное с приятным.

Заряд энергии на целый год получаю у себя дома, в Иркутске. Я объездил практически весь мир, но Иркутск — самое любимое место на Земле.

© Фото : Евгений ЕвтюховДенис Мацуев и Валерий Гергиев на Байкале
© Фото : Евгений Евтюхов
Денис Мацуев и Валерий Гергиев на Байкале
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Те, кто был на Байкале хоть раз, знают химию этого места и всегда хотят вернуться, а я прожил там 15 лет. Не могу представить себя без энергетики своего дома, природы Байкала, омуля, друзей. Погружение в Байкал придает мне сил на полгода жизни в сумасшедшем ритме.

Каждый мой приезд на родину, в Иркутск, на ежегодный фестиваль "Звезды на Байкале" — это работа практически без сна и отдыха. Я лично встречаю каждого гостя, выступающего на фестивале, парю в бане и окунаю в Байкал. Этого не избежали ни Валерий Гергиев, ни Владимир Спиваков, ни Юрий Башмет, ни Жерар Депардье.

© Фото : из личного архива Дениса МацуеваДенис Мацуев в Сиднее
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
Денис Мацуев в Сиднее

Вся моя жизнь проходит в поездках. У меня до 280 концертов за сезон по всему земному шару — от Америки до Японии. То есть я совершаю несколько кругосветок в год.

Мой дом — это самолеты, гостиницы, концертные залы. И я надеюсь, что обречен еще не на одну кругосветку.

Бешеный ритм жизни меня заряжает. Я побывал более чем в ста странах и 130 российских городах.

Каждый период жизни связан у меня с любимыми местами. Например, первый раз в Париж я поехал в 14 лет, еще из Иркутска, и сразу влюбился в него. Был там более 50 раз. И всегда это новые воспоминания, личные переживания, концерты, знакомства, друзья.

© Фото : из личного архива Дениса МацуеваДенис Мацуев в Японии
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
Денис Мацуев в Японии

Япония — особое место. Обожаю эту страну, преклоняюсь перед ее культурой и кухней. Езжу туда каждый год, заряжаюсь энергией. В Японии мне очень хорошо, там созданы совершенно уникальные условия для музыкантов.

И после победы на конкурсе имени Чайковского именно в Японии открылся мой первый фан-клуб.

© Фото : из личного архива Дениса МацуеваДенис Мацуев в Давосе
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
Денис Мацуев в Давосе

Поездка в швейцарский Люцерн — абсолютно знаковое событие в моей жизни. Там есть вилла "Сенар", где Сергей Рахманинов жил и работал в 1930-е и написал свои самые известные произведения. И понятно, почему он выбрал Люцернское озеро: очень похоже на Россию.

Я не могу больше месяца где-то находиться, испытываю ностальгию. Какими бы успешными ни были гастроли, меня все равно тянет домой, в свою постель, на свою подушку, к пельменям сибирским, омулю.

Я очень домашний человек, но так получается, что дома провожу не больше 20 дней в году.

© Фото : Евгений ЕвтюховДенис Мацуев
© Фото : Евгений Евтюхов
Денис Мацуев

Америка — это, конечно, Нью-Йорк. Карнеги-холл я обожаю, это один из моих любимых залов. Я выступал там больше сорока раз, езжу туда каждый год.

По-особому мне нравится Бразилия — стиль жизни людей, пляж Копакабана, кайпиринья (алкогольный коктейль. — Прим. ред.). Бразильцы всегда улыбаются, что бы ни происходило. У них есть внутренний оптимизм, как и у нас, сибиряков.

© Фото : из личного архива Дениса МацуеваДенис Мацуев в Лондоне
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
Денис Мацуев в Лондоне

Сибиряк — это вообще национальность. Я постоянно повторяю: "Сибиряк сибиряка видит издалека".

Хотя национальностей для меня не существует. Мне хорошо везде, если рядом хорошие люди, если хорошо прошел концерт, если я в хорошей концертной форме.

Лучшая кухня для меня — домашняя. Так, как готовят мои родители, не готовит никто. Они часто ездят со мной на гастроли, если я подолгу не бываю дома. Однажды в Нью-Йорке в номере отеля была небольшая кухня. В день концерта в Карнеги-холле я проснулся, а родители приготовили мне настоящие сибирские пельмени! Я чувствовал себя как дома, и это дорогого стоит.

© Фото : Евгений ЕвтюховДенис Мацуев
© Фото : Евгений Евтюхов
Денис Мацуев

На гастролях со мной все время происходят какие-то курьезные истории. И рояль падал на сцене во время выступления, и свет гас в зале. Музыканты оркестра играют по нотам, а в темноте это невозможно, и они постепенно играть перестали. Я же продолжал играть один, импровизировал, пока не дали свет, — и мы начали с того места, на котором остановились.

© Фото : из личного архива Дениса МацуеваДенис Мацуев в Юрмале
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
Денис Мацуев в Юрмале

Но самая, пожалуй, курьезная история случилась после моего концерта в Карнеги-холле. Была автограф-сессия, и я больше часа расписывался на тысяче дисков. Выхожу уставший из Карнеги-холла. Вдруг прямо на меня бежит женщина с фотоаппаратом и кричит: "Можно, можно? Пожалуйста, пожалуйста!"

Я никогда не отказываю поклонникам, это приятный для меня ритуал. Я ей отвечаю: "Конечно, можно, давайте сфотографируемся". А она: "Нет, вы неправильно меня поняли. Можете меня сфотографировать на фоне Карнеги-холла?"

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