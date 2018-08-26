Во Флоренции задержали туристов, написавших свои имена на мосту XIII века

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Туристы оказались молодоженами, которые заявили, что "всего лишь хотели совершить романтический поступок", сообщает "Италия по-русски".

В медовый месяц во Флоренции они хотели увековечить свою любовь в надписи на Понте Веккьо, однако были арестованы муниципальной полицией.

Пара, 39-летняя женщина и ее 46-летний муж, оба австрийцы, написали нестираемым маркером свои имена, заключив их в сердце, на стене Понте Веккьо, возле статуи Челлини. За этим занятием их и застал патруль.

Австрийцы ответят перед местным судом за порчу историко-художественного наследия Флоренции. Они рискуют получить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штраф в размере до 3000 евро.