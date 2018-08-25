Восток Крыма оказался в числе лидеров по популярности у туристов

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг — РИА Новости. Восточные районы Крыма в нынешнем курортном сезоне оказались в числе лидеров по популярности среди туристов, прибывающих на полуостров через Крымский мост, сказал глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента региона Алексей Черняк.

"Ялта у нас лидирует (по наполняемости гостиниц – ред.), она всегда вне конкуренции. То, что нас удивило в этом году — это Кировский район, Большая Феодосия, в том числе Коктебель. Все это связано с открытием Крымского моста. А далее примерно в одном сегменте у нас находится Алушта, Судак, Ленинский район (восточный Крым – ред.) и чуть меньше, с небольшим отставанием идет Черноморский район (северо-запад Крыма, — ред.)", — сказал на пресс-конференции Черняк в Коктебеле в пресс-центре фестиваля Koktebel Jazz Party.

По данным главы комитета, на конец августа наибольшее число туристов на полуостров прибыло по Крымскому мосту — более 3 миллионов человек.

Организаторы фестиваля, отельеры и власти Крыма отмечают наплыв туристов в Коктебель.