Туристы из Англии заберут с собой из Сочи дворняжку

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Раненая собака пришла в одну из гостиниц Сочи, где отдыхали туристы из Англии, которые решили после выздоровления животного забрать его с собой, сообщают "Вести-Сочи".

По словам владельцев отеля, у щенка была ранена лапа и разорван бок. Собаку отвезли в одну из ветклиник, где сделали операцию. Собака по кличке Роза привязалась к туристам из Англии, которые хотят взять ее с собой на родину.

"Увидели, и так жалко ее стало, что она маленькая, а уже столько ей пришлось пережить. Они тут бегает, дома нет, хозяина нет — она же не выживет. У нас уже есть кокер-спаниель, и вот ей сестричка будет младшая", — рассказала туристка Марина Самнер.

Новые владельцы щенка на днях возвращаются домой в Лондон, а Розе пока придется задержаться в Сочи. Чтобы собака могла беспрепятственно въехать в Англию, ей должно исполниться четыре месяца. Кроме того, необходимо будет сделать ряд прививок и поставить чип, которые по законам Великобритании необходимы всем животным.