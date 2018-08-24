С начала года Крым принял 5,3 миллиона туристов

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг — РИА Новости. Туристический поток в Крым превысил 5,3 миллиона человек, это на 1 миллион туристов больше, чем за аналогичный период в 2017 году, заявил на пресс-конференции в Коктебеле министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

"Пять миллионов триста тысяч туристов на сегодняшний день. На данный момент разница между августом прошлого года и нынешним составляет более миллиона туристов", — сказал Волченко.

Он считает, что в текущем году будет преодолена планка в 6 миллионов туристов. По информации министра, на сегодняшний день по Крымскому мосту в Крым заехало более 1 миллиона транспортных средств, в том числе 10 тысяч автобусов.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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