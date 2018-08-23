Во Флоренции туристы устроили погром в магазине из-за упрека владельца

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Группу туристов из Испании задержала полиция после того, как они устроили погром в одном из магазинов, сообщает "Италия по-русски".

Гнев четырех испанцев был вызван тем, что владелец кожевенной лавки попросил их не устраивать импровизированный пикник на ступеньках перед его магазином. Согласно первой реконструкции фактов, проведенной также с помощью просмотра камер видеонаблюдения в этом районе, туристы отказались вставать со ступенек и продолжали есть свои бутерброды. В ответ продавец вылил воду на ступеньки, которая попала и на них.

В этот момент началась драка, в ходе которой испанские туристы также вошли в магазин и начали крушить мебель.

Полиция ведет расследование. Испанцы подали ответное заявление на флорентийского продавца.