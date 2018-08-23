Крупнейший туроператор Китая уверен в туристическом потенциале России

ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости. Крупнейшее в Китае и одно из ведущих в мире онлайн туристических агентств Ctrip настроено весьма оптимистично относительно туристического потенциала России и намерено расширить свой бизнес в этом направлении, заявил в интервью РИА Новости вице-президент компании Виктор Цэн.

"Мы очень воодушевлены относительно российского рынка с точки зрения выездного туризма из Китая. Поэтому мы хотим работать все с большим и большим количеством российских компаний, которые продают туристические услуги. Мы хотим публиковать информацию об их продуктах и услугах на нашей платформе, чтобы китайские туристы, которые направляются в Россию, могли их легко найти и забронировать", — рассказал Цэн.

Он отметил, что компания хочет и дальше работать с российскими властями и российскими туркомпаниями над тем, чтобы в России лучше ознакомились с базой китайских пользователей туристическими услугами

Цэн рассказал, что компания, помимо китайских туристов, также может привлечь в Россию и иностранных пользователей своих международных платформ, которых насчитывается около 80 миллионов по всему миру. Компания также намерена оказывать туристические услуги и для российских пользователей.