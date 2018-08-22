МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские туристы не обращались в Ростуризм из-за пожара в Черногории, о котором сообщили местные СМИ. Об этом РИА Новости рассказали в Ростуризме.

Как передает Радио и телевидение Черногории, местные пожарные борются с возгоранием в районе поселка Риека Режевича в туристической столице республики — муниципалитете Будва.

По данным национального телеканала, накануне три спецсамолета дирекции по ЧС МВД Черногории были задействованы в тушении лесного пожара, авиации удалось погасить очаги. В ночь на вторник огонь спустился к Адриатическому шоссе в районе поселка Риека Режевича, образовалась полоса огня длиной 5-6 километров. Экстренным службам пришлось эвакуировать жителей окрестных сел и вызывать пожарный самолет МВД.

Как сообщили РИА Новости в Ростуризме, российские туристы по поводу происшествия к ним не обращались. "На данный момент у нас такой информации нет, нам никто не звонил", — отметил собеседник агентства.

Район Режевичи и одноименный средневековый православный монастырь являются известным и популярным местом экскурсий и отдыха туристов из России и стран СНГ.