В Израиль стали реже пускать россиян из-за просьб об убежище

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг — РИА Новости. Израиль значительно увеличил число отказов во въезде гражданам РФ из-за участившихся случаев обращений россиян за политическим убежищем, пишет во вторник газета "Гаарец" со ссылкой на профильное подразделение местного МВД.

Власти считают, что претенденты на убежище руководствуются не политическими, а экономическими мотивами, когда въезжают, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность работать в стране.

"Из-за участившихся обращений за убежищем значительно увеличилось число российских граждан, которым отказывают во въезде в Израиль в аэропорту. За первую половину 2018 года в страну не пустили примерно 2,2 тысячи россиян по сравнению с 1,4 тысячи за весь 2017-й", — приводит издание данные управления регистрации населения и миграции МВД Израиля.

По его подсчетам, с января по июнь 2018 года политическое убежище в Израиле запросили 1 тысяча 344 россиянина против 635 за весь прошлый год. В 2016-м таких случаев было 395, в 2015-м — 14, в 2013 — три, ни одного в 2014-м, а также за весь период с 2009 по 2012 годы.

"Чиновники объясняют, что большинство заявителей просят убежище, ссылаясь на политические преследования, но на деле за этой волной стоит теневой бизнес, который привозит россиян в Израиль, находит им работу и обеспечивает жильем. Официальные лица говорят, что организаторы поездок инструктируют россиян подавать прошения об убежище, чтобы избежать высылки", — пишет "Гаарец".

Ранее израильтяне столкнулись с наплывом нелегальных трудовых мигрантов из Грузии и Украины, которые использовали те же схемы — безвизовый режим для туристов и обращение за убежищем для пролонгации пребывания. Проблему удалось отчасти решить, когда был внедрен упрощенный режим рассмотрения обращений от граждан обеих стран, которые были официально признаны безопасными для пребывания.