В Нидерландах придумали оригинальный способ защитить личную жизнь

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Нидерландах гостям фестиваля Haarlem Culinair предложили пометить лоб красной точкой, если они не хотят быть на фото, сообщает Tjournal.ru.

Отсутствие красного маркера означало автоматическое согласие на публикацию фото и видео.

Красную точку-стикер можно было получить у организаторов, также разрешалось воспользоваться помадой. Из 70 тысяч посетителей предложением организаторов воспользовались трое.

Организаторы пояснили, что обнаружив на общих фото человека с красной точкой, они редактировали его изображение перед размещением кадра в Фейсбуке.

Это же правило собираются применить на другом фестивале, который также пройдёт в августе.