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Эксперты рассказали о том, как проходит сбор курортного налога на Кубани
17:0520.08.2018
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Отдыхающие на пляже в поселке Лермонтово Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В конце прошлой недели исполнился ровно месяц, как в Краснодарском крае начали взимать с туристов курортный сбор. Однако, по экспертным оценкам участников туристского рынка, курортный сбор принес краю на 20-25% меньше ожидаемого, сообщает АТОР.

Отдыхающие на пляже в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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По планам краевых властей в 2018 году по курортному сбору будет собрано около 70 миллионов рублей, в 2019 году – уже более 140 миллионов рублей. По сообщению сочинской администрации, с начала эксперимента в неделю по туристическому налогу поступает около четырех миллионов рублей.

Эксперты, оценивая эту сумму с учетом пика сезона, считают ее на 20-25% ниже ожидаемой. По мнению наблюдателей, одной из причин этого является большое количество льготных и иных категорий граждан (их 19), которые освобождены от уплаты сбора.

Минеральные Воды. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Например, к таковым отнесены спортсмены или люди, которые не проживают в краснодарском регионе, но имеют там недвижимость. По отзывам туроператоров, нередко, чтобы избежать конфликтов, объекты размещения готовы закрыть глаза на доказательную базу тех или иных "льготников".

Второй основной причиной, очевидно, является недооценка "серой" зоны гостиничного сектора края.

В отличие от двух других регионов-участников пилотного проекта, на Кубани – самая низкая ставка сбора (10 рублей в сутки), и сбор берут при заезде, а не при выезде.

По словам туроператоров, чтобы избежать эксцессов, они информируют туристов о новом налоге заранее: эта информация размещена на сайтах туроператоров или выдается при оформлении тура в качестве памятки.

Однако инциденты все-таки случаются: находятся такие туристы, которые категорически отказываются платить "туристический налог". Свой отказ мотивируют тем, что они уже заплатили за путевку, с которой объект размещения и так заплатит налоги.

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