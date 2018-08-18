В Крыму отметили интерес иностранных туристов к отдыху на полуострове

ПОСЕЛОК СИМЕИЗ (Крым), 18 авг – РИА Новости. Крым готов к возобновлению массового туристического потока из дальнего зарубежья, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"За последнее время в летний период в Крым приезжало много иностранных делегаций. Не все из них были официально. Было достаточно большое количество представителей бизнеса, общественных деятелей. Интерес к Крыму очень большой", — сказал журналистам Волченко.

По его словам, европейские туристы из дальнего зарубежья традиционно ездили в Крым на лечение, а также в целях исторического туризма.

"Уверен, что искусственные ограничительные моменты отпадут. Все это вопрос времени, но нам бы конечно хотелось, чтобы это все было побыстрее. Крым готов с точки зрения того, что было бы интересно иностранным туристам. Осталось некоторые вопросы решить. Логистики – например, прямых авиасообщений. В аэропорту "Симферополь" есть международная зона, полностью готовы технически, осталось только, чтобы борты международные начали летать в Крым", — сказал министр.