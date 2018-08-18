ПОСЕЛОК СИМЕИЗ (КРЫМ), 18 авг – РИА Новости. Крым готовит нормативную базу для внедрения курортного сбора в следующем году, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Готовится законодательное оформление курортного сбора. Есть дорожная карта. Там целый ряд моментов прописан. Идет наработка законодательных инициатив. Нужно принять целый ряд подзаконных актов и изменений. С осени мы все это сделаем, введем целевой показатель, и со следующего года курортный сбор планируется на территории Крыма", — сказал журналиста Волченко.

Власти Крыма ранее отложили начало эксперимента по курортному сбору до 1 мая 2019 года.