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Необычные места России. Чем поражает Калмыкия
08:0018.08.2018
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Участница торжественного обряда в городе Элисте Республики Калмыкия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Калмыкия пока мало известна туристам, хотя этот регион заслуживает большого внимания. Здесь традиционно исповедуют буддизм, и в Элисте находится самый большой в Европе буддистский храм. Тут можно путешествовать по пустыне на верблюдах, увидеть сайгаков с их невероятными носами, в августе цветут лотосы, а весной степь покрывается ковром из тюльпанов. О том, как сюда попасть и куда потом поехать, кто такие емуранчик и тарбаганчик, — в материале РИА Новости.

Хорошая дорога

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастник XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов с флагом Калмыкии
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участник XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов с флагом Калмыкии

Добраться до Калмыкии несложно, есть регулярные рейсы из Москвы и других российских городов в Элисту, стоимость авиабилетов — от двух тысяч рублей. Этим летом открылись дополнительные рейсы из Ростова-на-Дону и Сочи.

Автомобильная дорога Чуйский тракт в Онгудайском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дороги в Калмыкии в основном хорошие: на различных автофорумах путешественники оценивают качество большинства местных трасс на четверку с плюсом. При этом дороги порой настолько пустынны, что можно за десятки километров не увидеть ни встречный, ни попутный автомобиль. А вокруг — равнина и степь, огромные пространства. Правда, ехать все равно стоит осторожнее, может и заяц дорогу перебежать, и змея переползти.

Калмыкия в цветах

© РИА Новости / Вячеслав БобковПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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Климат в Калмыкии непростой, особенность жаркого и долгого лета — суховеи. Один из температурных максимумов России был зафиксирован на территории республики — плюс 45,4 градуса Цельсия.

Очень хорошо в Калмыкии в апреле — начале мая, особенно если попасть на цветение тюльпанов. А в августе здесь цветут лотосы.

Но, по отзывам местных жителей, и в ноябре в Калмыкии комфортно.

"В начале ноября обычно еще не холодно. Если у нас ноябрь теплый, то даже розы цветут около Золотого храма Будды в Элисте", — поясняет представитель турфирмы в Калмыкии Санджи Буваев.

Золотая обитель

© Depositphotos / MaykovNikitaЗолотая обитель Будды Шакьямуни в Республике Калмыкии
© Depositphotos / MaykovNikita
Золотая обитель Будды Шакьямуни в Республике Калмыкии

Речь идет о самом большом в Европе буддистском храме — Золотая обитель Будды Шакьямуни, построенном в 2005 году. Второй по величине буддистский храм Калмыкии Сякюсн-Сюме находится в пригороде Элисты, храмы, пагоды, ступы и другие религиозные сооружения есть в каждом районе республики. 

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"Калмыкия — сокровищница паломнического туризма Европейской части России. Это место проживания единственного в Европе народа, исповедующего буддизм, — рассказывают в отделе развития туризма Министерства культуры и туризма Республики Калмыкии. — Здесь в монастырях-хурулах — синтез нескольких видов искусства".

© РИА Новости / Мерген БембиновПерейти в фотобанкДети молятся у портрета Его Святейшества далай-ламы XIV во время молебна-поздравления в Центральном калмыцком хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни
© РИА Новости / Мерген Бембинов
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Дети молятся у портрета Его Святейшества далай-ламы XIV во время молебна-поздравления в Центральном калмыцком хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни

Обычно туристов тут не очень много. В прошлом году, по неофициальным данным, республику посетили порядка 65 тысяч человек. Но в дни проведения религиозных учений в Центральном хуруле Калмыкии, а также в буддийские праздники — калмыцкий Новый год Зул, праздник весны Цаган Сар, мистерия Цам — возможен наплыв.

Под звук колокольчиков

© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкМолитвенные барабаны кюрде, расположенные вокруг Центрального хурула (буддистского храма) Золотая обитель Будды Шакьямуни в городе Элисте
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Молитвенные барабаны кюрде, расположенные вокруг Центрального хурула (буддистского храма) Золотая обитель Будды Шакьямуни в городе Элисте

С размещением в Элисте проблем обычно не бывает: гостиницы, мини-отели, апартаменты. Цена — от тысячи рублей за номер в сутки. Есть даже мотель для байкеров — с видом на Золотой храм.

Естественно, Золотой храм в Элисте — обязательная программа, также стоит пройти сквозь Золотые ворота, которые ведут в парк "Дружба".

В местных турфирмах разъясняют, что эти ворота — символ священного порога, добра и благополучия: "Проходящий через них очищается духовно, вступает на путь высокий добродетели — белую дорогу. Под звук колокольчиков здесь можно загадать желание".

В парке установлена статуя Будды, недалеко находится пагода Семи Дней, раньше тут был памятник Ленину.

Город шахмат

© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПагода Семи Дней на центральной площади города Элисты. На первом плане - уличные шахматы
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Пагода Семи Дней на центральной площади города Элисты. На первом плане - уличные шахматы

Гулять по городу интересно, знакомясь не только с буддистскими достопримечательностями, но и с местной жизнью. Люди в Калмыкии очень открытые и доброжелательные, ни один вопрос, ни одна просьба не останутся без ответа.

Во время прогулки от мемориального комплекса "Исход и возвращение" (посвящен депортации калмыцкого народа в Сибирь, скульптор — Эрнст Неизвестный) в сторону ступы Просветления прямо на улице увидели большой надувной бассейн. В нем купались дети, не позавидовать им было очень сложно: плюс 35 в тени.

© РИА Новости / Сергей ВенявскийПерейти в фотобанкПамятник Остапу Бендеру
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Памятник Остапу Бендеру

Недалеко от этих достопримечательностей находится "Сити-Чесс" — "Город шахмат", построенный в 1998 году для XXXIII шахматной Олимпиады. Ведет к нему проспект Остапа Бендера (памятник великому комбинатору тоже есть). "Сити-Чесс" называют своеобразным воплощением проекта "Нью-Васюки" из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев".

Емуранчик и тарбаганчик

© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкНа лоскутах, висящих на веревках, написаны молитвы, оставленные посетителями памятника природы регионального значения - "Одинокого тополя" и восьми буддистских ступ
© РИА Новости / Кирилл Брага
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На лоскутах, висящих на веревках, написаны молитвы, оставленные посетителями памятника природы регионального значения - "Одинокого тополя" и восьми буддистских ступ

На осмотр достопримечательностей Элисты стоит уделить пару дней, а затем — природа. Необычный природный памятник — дерево, а точнее, памятник природы республиканского значения "Одинокий тополь с каскадом родников". Его даже сравнивают с мифологическим центром вселенной.

Публикация от @kematn

Заповедник "Черные земли" предлагает и "птичьи", и "звериные" экологические маршруты.

Один из самых популярных — "Птицы озера Маныч-Гудило" (крупное соленое озеро): розовые пеликаны, колпицы — похожие на цапель со странными клювами, пискульки (мелкие гуси), каравайки, уникальные реликтовые краснозобые казарки.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И.Сергей Донской: "Минприроды занесет сайгаков в Красную книгу России"
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И.
Сергей Донской: "Минприроды занесет сайгаков в Красную книгу России"

Второй маршрут — "Тропою сайгака". Если повезет, летом можно наблюдать выводки лис, сайгаков с сайгачатами.

"Ночью, в свете фар, по дороге скачут тушканчики: большой и малый, емуранчик и тарбаганчик", — предупреждают на сайте заповедника.

Новые маршруты

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Турфирмы предлагают комбинированные маршруты по Калмыкии — и верблюды, и юрты, и столица. Предусмотрено посещение единственного форпоста Калмыкии на Волге Цаган Аман (в районе границы с Астраханской областью), пустыни, где передвигаться придется на верблюдах в составе каравана.

© РИА Новости / Вячеслав Бобков
© РИА Новости / Вячеслав Бобков

"Здесь своя интересная культура, климат теплее, чем в Москве, — говорит Ирина Милицкая, эксперт по путешествиям компании, специализирующейся на активном отдыхе в России. — Туристы спрашивают про Калмыкию: некоторые просто хотят попасть в этот регион, некоторым нужна экзотика".

Вологодский Кремль. Архивное фото
© Depositphotos / xload
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В мае этого года Минкультуры и туризма Калмыкии была разработана Концепция развития внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы, появляются новые туристические объекты. "За два года открылись Центр восточной медицины в Элисте, летнее кафе со смотровыми площадками в Лаганском районе, благоустроена территория памятника природы "Одинокий тополь", — рассказали РИА Новости в профильном министерстве. —  В ближайшее время планируется открытие туристского комплекса в районе хурула Сякюсн-Сюме, проекта в сфере сельского туризма в Юстинском районе, этнографического и экологического маршрутов в Черноземельском районе".

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