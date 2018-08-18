Необычные места России. Чем поражает Калмыкия

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Калмыкия пока мало известна туристам, хотя этот регион заслуживает большого внимания. Здесь традиционно исповедуют буддизм, и в Элисте находится самый большой в Европе буддистский храм. Тут можно путешествовать по пустыне на верблюдах, увидеть сайгаков с их невероятными носами, в августе цветут лотосы, а весной степь покрывается ковром из тюльпанов. О том, как сюда попасть и куда потом поехать, кто такие емуранчик и тарбаганчик, — в материале РИА Новости.

Хорошая дорога

Добраться до Калмыкии несложно, есть регулярные рейсы из Москвы и других российских городов в Элисту, стоимость авиабилетов — от двух тысяч рублей. Этим летом открылись дополнительные рейсы из Ростова-на-Дону и Сочи.

Дороги в Калмыкии в основном хорошие: на различных автофорумах путешественники оценивают качество большинства местных трасс на четверку с плюсом. При этом дороги порой настолько пустынны, что можно за десятки километров не увидеть ни встречный, ни попутный автомобиль. А вокруг — равнина и степь, огромные пространства. Правда, ехать все равно стоит осторожнее, может и заяц дорогу перебежать, и змея переползти.

Калмыкия в цветах

Климат в Калмыкии непростой, особенность жаркого и долгого лета — суховеи. Один из температурных максимумов России был зафиксирован на территории республики — плюс 45,4 градуса Цельсия.

Очень хорошо в Калмыкии в апреле — начале мая, особенно если попасть на цветение тюльпанов. А в августе здесь цветут лотосы.

Публикация от Ойраты.РУ (@oiraty.ru) 16 Авг 2018 в 8:01 PDT

Но, по отзывам местных жителей, и в ноябре в Калмыкии комфортно.

"В начале ноября обычно еще не холодно. Если у нас ноябрь теплый, то даже розы цветут около Золотого храма Будды в Элисте", — поясняет представитель турфирмы в Калмыкии Санджи Буваев.

Золотая обитель

© Depositphotos / MaykovNikita Золотая обитель Будды Шакьямуни в Республике Калмыкии © Depositphotos / MaykovNikita Золотая обитель Будды Шакьямуни в Республике Калмыкии

Речь идет о самом большом в Европе буддистском храме — Золотая обитель Будды Шакьямуни, построенном в 2005 году. Второй по величине буддистский храм Калмыкии Сякюсн-Сюме находится в пригороде Элисты, храмы, пагоды, ступы и другие религиозные сооружения есть в каждом районе республики.

"Калмыкия — сокровищница паломнического туризма Европейской части России. Это место проживания единственного в Европе народа, исповедующего буддизм, — рассказывают в отделе развития туризма Министерства культуры и туризма Республики Калмыкии. — Здесь в монастырях-хурулах — синтез нескольких видов искусства".

Обычно туристов тут не очень много. В прошлом году, по неофициальным данным, республику посетили порядка 65 тысяч человек. Но в дни проведения религиозных учений в Центральном хуруле Калмыкии, а также в буддийские праздники — калмыцкий Новый год Зул, праздник весны Цаган Сар, мистерия Цам — возможен наплыв.

Под звук колокольчиков

С размещением в Элисте проблем обычно не бывает: гостиницы, мини-отели, апартаменты. Цена — от тысячи рублей за номер в сутки. Есть даже мотель для байкеров — с видом на Золотой храм.

Естественно, Золотой храм в Элисте — обязательная программа, также стоит пройти сквозь Золотые ворота, которые ведут в парк "Дружба".

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В местных турфирмах разъясняют, что эти ворота — символ священного порога, добра и благополучия: "Проходящий через них очищается духовно, вступает на путь высокий добродетели — белую дорогу. Под звук колокольчиков здесь можно загадать желание".

В парке установлена статуя Будды, недалеко находится пагода Семи Дней, раньше тут был памятник Ленину.

Город шахмат

Гулять по городу интересно, знакомясь не только с буддистскими достопримечательностями, но и с местной жизнью. Люди в Калмыкии очень открытые и доброжелательные, ни один вопрос, ни одна просьба не останутся без ответа.

Во время прогулки от мемориального комплекса "Исход и возвращение" (посвящен депортации калмыцкого народа в Сибирь, скульптор — Эрнст Неизвестный) в сторону ступы Просветления прямо на улице увидели большой надувной бассейн. В нем купались дети, не позавидовать им было очень сложно: плюс 35 в тени.

Недалеко от этих достопримечательностей находится "Сити-Чесс" — "Город шахмат", построенный в 1998 году для XXXIII шахматной Олимпиады. Ведет к нему проспект Остапа Бендера (памятник великому комбинатору тоже есть). "Сити-Чесс" называют своеобразным воплощением проекта "Нью-Васюки" из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев".

Емуранчик и тарбаганчик

На осмотр достопримечательностей Элисты стоит уделить пару дней, а затем — природа. Необычный природный памятник — дерево, а точнее, памятник природы республиканского значения "Одинокий тополь с каскадом родников". Его даже сравнивают с мифологическим центром вселенной.

Публикация от @kematn 2 Авг 2018 в 12:53 PDT

Заповедник "Черные земли" предлагает и "птичьи", и "звериные" экологические маршруты. &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Один из самых популярных — "Птицы озера Маныч-Гудило" (крупное соленое озеро): розовые пеликаны, колпицы — похожие на цапель со странными клювами, пискульки (мелкие гуси), каравайки, уникальные реликтовые краснозобые казарки.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И. Сергей Донской: "Минприроды занесет сайгаков в Красную книгу России" © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И. Сергей Донской: "Минприроды занесет сайгаков в Красную книгу России"

Второй маршрут — "Тропою сайгака". Если повезет, летом можно наблюдать выводки лис, сайгаков с сайгачатами.

"Ночью, в свете фар, по дороге скачут тушканчики: большой и малый, емуранчик и тарбаганчик", — предупреждают на сайте заповедника.

Новые маршруты

Турфирмы предлагают комбинированные маршруты по Калмыкии — и верблюды, и юрты, и столица. Предусмотрено посещение единственного форпоста Калмыкии на Волге Цаган Аман (в районе границы с Астраханской областью), пустыни, где передвигаться придется на верблюдах в составе каравана.

"Здесь своя интересная культура, климат теплее, чем в Москве, — говорит Ирина Милицкая, эксперт по путешествиям компании, специализирующейся на активном отдыхе в России. — Туристы спрашивают про Калмыкию: некоторые просто хотят попасть в этот регион, некоторым нужна экзотика".

В мае этого года Минкультуры и туризма Калмыкии была разработана Концепция развития внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы, появляются новые туристические объекты. "За два года открылись Центр восточной медицины в Элисте, летнее кафе со смотровыми площадками в Лаганском районе, благоустроена территория памятника природы "Одинокий тополь", — рассказали РИА Новости в профильном министерстве. — В ближайшее время планируется открытие туристского комплекса в районе хурула Сякюсн-Сюме, проекта в сфере сельского туризма в Юстинском районе, этнографического и экологического маршрутов в Черноземельском районе".