Туристы оценили сервис гостиниц двадцати российских городов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг городов России по качеству персонала отелей, для этого они изучили оценки и отзывы, оставленные гостями после проживания, сообщает OneTwoTrip.

В анализе учитывались оценки гостей отелей уровня не ниже "двух звезд" в 20 крупнейших по населению городах России.

Самую высокую оценку получили гостиницы Екатеринбурга — 8,97 баллов из 10. Второе место в рейтинге занял Нижний Новгород (8,87 балла). На третьем месте с оценкой в 8,85 балла оказался Ростов-на-Дону. В пятерку также вошел персонал гостиниц Краснодара (8,84) и Санкт-Петербурга (8,83).

Чаще всего постояльцы российских гостиниц жалуются на равнодушие и некомпетентность персонала. А в положительных отзывах пишут о вежливости и готовности помочь с любым вопросом.