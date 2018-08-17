В Приморье на видео попала "сиеста" диких полосатых поросят

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Более двадцати поросят попали в объектив фотоловушки "Земли леопарда" в Приморье, сообщает пресс-служба заповедника.

"Сиеста" и молочное вскармливание многодетного кабаньего стада впервые запечатлены камерами национального парка в Приморском крае.

"Подозреваем, что столько кабанов в одном месте вы еще не видели!", — написали сотрудники заповедника в комментариях к видео.

Уникальные кадры были получены на севере национального парка "Земля леопарда" при очередной проверке.

Как правило, у каждой дикой свиньи рождается в среднем от четырех до шести поросят, в основном в период с марта по май. Кадры с многодетным потомством кабанов привлекли внимание специалистов. Ранее процесс столь массового грудного вскармливания диких свиней на "Земле леопарда" не фиксировался.