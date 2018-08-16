Более половины россиян не могут отключиться от работы в отпуске

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сервис путешествий OneTwoTrip провел опрос туристов, чтобы узнать, отключаются ли они от работы во время путешествий, возникают ли проблемы с согласованием отпусков и какую продолжительность отдыха они считают оптимальной.

Всего в исследовании приняли участие более 2000 пользователей сервиса.

Более половины (54%) опрошенных ответили, что им не удается полностью отключаться от работы. Из них 39% признались, что в отпуске постоянно решают срочные вопросы, а 15% во время отдыха часто отвлекаются на мелкие рутинные задачи. Остальные 46% ответили, что во время отдыха либо вообще не думают о работе, либо вспоминают о рабочих делах редко.

Причиной работы из отпуска большинство респондентов назвали частые вопросы, письма и звонки от коллег и руководства — так ответили 48% и 23% соответственно. 17% признались, что им приходится работать из отпуска из-за того, что их просто некем заменить. 8% и 4% опрошенных работают во время отпуска потому, что занимают руководящую должность или ведут собственный бизнес.

Из исследования также можно сделать вывод, что более половины опрошенных без проблем согласовывают свой отпуск. На вопрос "Сталкиваетесь ли вы со сложностями при согласовании отпусков?" 52% опрошенных ответили отрицательно и отметили, что работодатель всегда идет им навстречу. Периодические трудности возникают у 42% опрошенных, а 6% признались, что сложности при согласовании отпуска происходят постоянно.

Также путешественники рассказали, какую продолжительность отдыха они считают оптимальной. 74% ответили, что им требуется отдыхать от двух недель и более, 22% респондентов достаточно отдыхать 7-10 дней и только 4% считают, что ходить в отпуск нужно на 2-3 дня, но часто.

При этом работники, которые приняли участие в опросе, признались, что не чувствуют снижения работоспособности вплоть до самого отпуска — так ответили 42%. 18% признались, что их работоспособность снижается за несколько дней до отпуска, а 15% ответили, что перестают работать в привычном темпе уже за 2 недели до отдыха.

Однако, чтобы вернуться в рабочий режим после отдыха, большинству (78%) нужно от одного-двух дней до недели. 16% ответили, что адаптация им не нужна, и они сразу включаются в рабочие задачи.