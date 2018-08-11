В Австралии три ленивых тюленя отправились путешествовать на "попутке"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В сеть попало необычное видео: три тюленя путешествуют, устроившись на носу корабля.

Три ленивых тюленя были замечены во время прогулки на судне Polaris Melody в районе Портленд-Бей (Австралия). Они спокойно лежат на носовом бульбе корабля и, кажется, наслаждаются таким путешествием.

"Безбилетники бывают разные", — комментируют пользователи.

В прошлом году в Австралии детеныш тюленя таким же образом путешествовал на корабле, который шел по реке Ярра в сторону Мельбурна.