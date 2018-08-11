В Бермудском треугольнике обнаружили "корабль пришельцев"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Команда американских исследователей нашла в Карибском море причудливое образование, которое некоторые исследователи склонны считать "кораблем пришельцев", сообщает Daily Mail.
Охотник за сокровищами Даррел Миклош, который занимается поиском затонувших кораблей в Карибском море, обнаружил в районе Бермудского треугольника образование, покрытое кораллами.
"Ничего подобного я вообще никогда не видел, — рассказывает Миклош. — Из отвесной скалы торчат 15 образований, каждое размером с пушку военного корабля. Я повидал много затонувших кораблей, этот объект не похож ни на один из них".
По словам работавшего с искателем сокровищ геофизика, возраст подводной растительности, покрывающей находку, может составлять сотни, если не тысячи лет. По мнению ученых, из-за сильного магнитного поля здесь ничего не могло вырасти, однако увиденное свидетельствует об обратном — кораллы покрывают собой площадь примерно в 100 квадратных метров.
В Бермудском треугольнике, как и всем Карибском море, расположены множество излюбленных мест для погружений дайверов, которые приезжают сюда со всего мира.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.