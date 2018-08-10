КНДР на месяц прекратит прием туристов из Китая, заявили в турфирме в КНР

ПЕКИН, 10 авг — РИА Новости. КНДР с 11 августа до 5 сентября этого года перестает принимать туристические группы из Китая, среди причин указывается подготовка к внутренним мероприятиям и необходимый ремонт отелей, сообщило в пятницу китайское туристическое агентство INDPRK, занимающееся организацией туров в КНДР.
"Внезапно! Северная Корея отказалась принимать все туристические группы, предположительно, из-за подготовки к важным мероприятиям. Как раз когда туристическая отрасль КНДР начала подниматься, все крупные северокорейские турагентства прислали извещение, что КНДР необходимо провести техническое обслуживание и ремонт гостиниц, поэтому они приостанавливают деятельность", — говорится в заявлении турагентства.
В официальном аккаунте китайской турфирмы в соцсети WeChat опубликованы фотографии писем из северокорейских турагентств на китайском языке, в одном сообщается, что "с 11 августа по 5 сентября по внутригосударственной причине КНДР прекращает принимать любые тургруппы", во втором письме причина такая же, однако фигурирует лишь 11 августа, про дату окончания ограничений на въезд ничего не сказано.
Отмечается, что с марта этого года, когда "лидер КНДР Ким Чен Ын впервые посетил Китай, число туристов в Северную Корею резко возросло, в последние три месяца ситуация такая, что ежемесячно число туристов удваивается. По данным за первые дни августа, только Пхеньян посещали около 2 тысяч туристов ежедневно".
"Конечно, 2 тысячи туристов в день для таких китайских достопримечательностей как горы Тайшань и Хуаншань — всего лишь пустяк, но для такой страны, как КНДР, куда туристам раньше вообще было невозможно добраться, такие числа даже выходят за пределы пропускной способности северокорейской туристической отрасли", — отметили в турагентстве.
В агентстве также сообщили, что в стране, которая считается одной из самых неблагоприятных для туризма в мире, сейчас сложно купить железнодорожные билеты, гостиницы переполнены.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.