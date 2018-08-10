Российская туристка умерла в отеле на Кипре

АФИНЫ, 10 авг — РИА Новости. Туристка из России скончалась в своём номере в отеле в городе Пафос на Кипре, сообщает издание "Филелефтерос".

По его информации, 44-летняя женщина умерла во сне, о ее смерти сообщила 19-летняя дочь.

Полиция исключает возможность какого-либо преступления, пишет газета.

Согласно данным полиции, в среду вечером мать и дочь пошли спать, но на следующий день женщина не просыпалась до полудня. Увидев бесчувственное тело матери, девушка обратилась в администрацию гостиницы, которая вызвала полицию и скорую помощь. В больнице подтвердили смерть туристки, сообщает издание.

Сейчас устанавливаются точные причины смерти, говорится в сообщении.