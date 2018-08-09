В Австралии на пляже нашли зубы гигантской акулы

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Набор зубов гигантской доисторической мега-акулы, которая была в два раза больше белой, был найден на австралийском пляже палеонтологом-любителем, сообщает Phys.org.

Филипп Маллали наткнулся на уникальный артефакт, когда прогуливался по местности Ян-Джуке, расположенной примерно в 100 километрах от Мельбурна.

"Я шел по пляжу в поисках окаменелостей, повернулся и увидел часть зуба в валуне", — сказал он. — Я знал, что это важная находка, которой нужно поделиться с людьми."

Старший куратор палеонтологии позвоночных музея Виктории Эрих Фицджеральд подтвердил, что семисантиметровые зубы принадлежат вымершему хищнику, известному как большая зубчатая узкозубая акула (Carcharocle angustidens).

Эта акула населяла океаны Австралии около 25 миллионов лет назад, питаясь мелкими китами и пингвинами. Она могла вырасти более чем на девять метров в длину.