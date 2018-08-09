В аэропорту Симферополя обслужили трехмиллионного пассажира с начала года

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко встретил трехмиллионного пассажира аэропорта, сообщает пресс-служба ведомства.

Трехмиллионным пассажиром стала Юлия Космакова, прилетевшая из Калуги. Ей вручили сертификаты на обслуживание в бизнес-зале аэропорта и на посещение семьей кинопарка "Викинг", а также другие подарки.

"Сегодня мы встречаем трехмиллионного пассажира аэропорта "Симферополь" и, уверен, что многомиллионных гостей до конца этого года встретим еще не раз. А новый аэропорт Симферополя становится эталоном качества и сервисного обслуживания и задает тон всему туристическому направлению в Крыму", — отметил Вадим Волченко.

В этом году трехмиллионный пассажир аэропорта Симферополь обслужен на два дня раньше, чем в 2017 году, когда аэропорт встретил своего юбилейного пассажира 11 августа.

По словам генерального директора "ООО Международный аэропорт "Симферополь" Евгения Плаксина, направление полетов в Крым востребовано у туристов, об этом не первый год свидетельствует не только пассажиропоток аэропорта, но и география полетов из Симферополя. На сегодняшний день аэропорт обладает самой крупной внутрироссийской сеткой полетов. Рейсы в Крым выполняют 17 авиакомпаний по 63 направлениям.