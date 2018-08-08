В Венеции в кафе турист заплатил больше трех тысяч рублей за воду и кофе

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Турист из Чили, 62-летний Хуан Карлос Бустаменте подал в суд на одно из венецианских кафе за то, что заплатил за две бутылки воды и пару чашек эспрессо неоправданно высокую, на его взгляд, сумму — 42 евро (больше трех тысяч рублей), сообщает Daily Mail.

Хуан поделился фото чека в своем аккаунте в социальной сети и многие пользователи поддержали его в том, что это "грабеж".

По словам представителей кафе, высокая цена вызвана тем, что турист предпочел не просто заказать кофе и выпить его у барной стойки (тогда он бы стоил меньше ста рублей), а выбрал столик на открытой террасе с видом на площадь Сан-Марко.

Также представитель заведения заявил, что посетителей заранее предупреждают, что если они выберут место на улице, то цены будут значительно выше.