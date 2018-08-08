МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. У многих туристов сложились свои традиции, которые они соблюдают перед полетом: чашка кофе с круассаном в кафе, селфи на фоне летного поля, снимки билетов с паспортами или, наконец, медитация. Но неожиданная задержка или отмена рейса способны перечеркнуть любые традиции, испортив грядущий отдых или возвращение домой.

Что обязана предоставить пассажирам авиакомпания, какая компенсация полагается путешественнику и стоит ли идти в суд в случае неисполнения обязательств — в материале РИА Новости.

Испорченный отдых

"В мае я с восьмилетней дочерью должна была вылететь в Турцию, но по техническим причинам рейс задержали, в общей сложности — на сутки, которые мы провели в аэропорту, — рассказывает москвичка Анастасия Шолохова. — Представители туроператора заявили, что они не виноваты в задержке рейса и платить компенсацию не будут. Через несколько недель деньги перечислила авиакомпания — около шести тысяч, которые, конечно, не возместят нам испорченного отдыха".

Возмущенные туристы делятся историями о задержках рейсов на туристических форумах. Однако, по статистике Росавиации, число опозданий, по крайней мере на чартерных рейсах, снижается: с 15 июня по 14 июля — почти в десять раз, с 30% до 3,6%.

Компенсация за ожидание

Согласно Общим правилам воздушных перевозок, авиакомпания вправе отменить, задержать рейс, заменить самолет и маршрут, если этого требуют условия безопасности полетов.

В пункте 99 правил, уточняется, что в случае задержки или отмены рейса по зависящим и не зависящим от перевозчика причинам он обязан предоставить ряд услуг.

Например, возможность отдохнуть в комнате матери и ребенка пассажирам с детьми до семи лет. При задержке рейса более двух часов пассажирам должны предложить прохладительные напитки, более шести — горячее питание. Более восьми часов в дневное и более шести в ночное время — разместить в гостинице, организовать хранение багажа.

Выплата денег

"Кроме питания, авиакомпания также обязана выплатить денежную компенсацию, — объясняет управляющий партнер коллегии адвокатов Владимир Старинский. — Сумма складывается из трех процентов от стоимости билета за каждый час опоздания и 25% от МРОТ. Причем если был куплен билет на стыковочный рейс, то его стоимость тоже должны возместить".

Эксперт говорит, что претензию авиакомпании нужно оформлять обязательно, не забыв в заявлении указать номер расчетного счета для денежного перевода. Если перевозчик не ответил и не прислал деньги — идти в суд. "Можно рассчитывать и на компенсацию морального ущерба, кроме ситуаций, когда действовали обстоятельства непреодолимой силы", — добавляет Старинский.

Правила выплаты за задержки международных рейсов отличаются от внутренних. В Национальном туристическом союзе напоминают, что в 2017 году Россия присоединилась к Монреальской конвенции и сумма компенсации теперь привязана к специальным правам заимствования, которые рассчитываются на основе японской йены, евро, доллара и фунта стерлингов.

Согласно конвенции, за задержку рейса полагается компенсация до 370 тысяч рублей, в зависимости от понесенных убытков. Но сначала придется доказывать через суд, что пассажиру действительно был нанесен серьезный материальный ущерб.

Отмена рейса

Если рейс отменен, то авиакомпания обязана вернуть пассажиру полную стоимость авиабилета, подчеркивают в организации "Клуб защиты прав туристов". Для этого обычно достаточно обратиться на стойку соответствующей компании в аэропорту, в кассу или оформить возврат на сайте перевозчика. В любом случае понадобится написать заявление в произвольной форме и приложить к нему авиабилеты.

Стоит учитывать, что возврат их стоимости производится в течение 60 дней, поэтому многие эксперты рекомендуют согласиться на альтернативный маршрут, который обязан предложить перевозчик. Дополнительных компенсаций за отмену, по российскому законодательству, не положено.

Что еще важно знать

"Если вы узнали, что рейс задерживают, первое, что нужно сделать, — сфотографировать табло с этой информацией. Пригодится в суде, — советует Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров. — Это не так хлопотно, как кажется: с российскими перевозчиками можно судиться по месту жительства истца, а не по месту нахождения ответчика".

По его словам, если из-за задержки пассажир опаздывает на стыковочный рейс, то авиакомпания может отказаться возвращать деньги. Внутренние правила некоторых перевозчиков не расценивают это как уважительную причину. "Также не исключены трудности при задержке чартерного рейса, ведь турист общается не напрямую с авиакомпанией, — добавляет эксперт. — Читайте внимательно договор, который подписываете, покупая тур: там часто оговаривают возможность переноса рейса".

Руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова отмечает, что при перелете чартерными и регулярными рейсами права пассажиров идентичны, оператор только представляет интересы пассажира.

"Скорее всего, в договоре туроператора значится то, что пишут во всех договорах авиакомпаний: задержка возможна по независящим от них причинам, — говорит она. — Как бы то ни было, пассажирам чартерных рейсов никто не мешает обращаться в суд".

Судебное разбирательство

"С требованием компенсации от авиакомпании за задержку рейса в суд обращаются часто, — рассказывает Владимир Старинский. — В результате тысячи пассажиров получают миллионы. В среднем за задержку в четыре-шесть часов можно рассчитывать на 20-30 тысяч рублей — это сумма, положенная всем, плюс возмещение морального вреда".

Есть вариант и не доводить до суда — в последнее время широко распространились различные сервисы, помогающие пассажирам получить деньги.

Артем Смирнов летел в отпуск в январе. Однако его рейс задержали. Несколько недель он безрезультатно обращался к представителям авиакомпании. Потом решил воспользоваться услугами сервиса по возврату денег: "Сумма пришла мне на счет через месяц — из 800 евро компенсации за вычетом процента посредника я получил 600 и остался доволен".

Говорить об эффективности подобных сервисов пока рано, считает адвокат Владимир Старинский: "Есть полезные и бесполезные. Впрочем, как и юристы — много хороших, но попадаются и мошенники".