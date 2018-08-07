Абхазия надеется на повторение в этом сезоне турпотока прошлого года

СУХУМ, 7 авг — РИА Новости. В прошлом году Абхазию посетило около 800-900 тысяч туристов, 95% россияне, в этом году республика надеется вновь достичь этого уровня, заявил РИА Новости министр по туризму и курортам Автандил Гарцкия.

"В прошлом году в общей сложности посетило от 800 до 900 тысяч туристов. Мы говорим приблизительно, потому что у нас есть частный сектор, который тяжело считать", — заявил Гарцкия в интервью РИА Новости.

По его словам, около половины от этого количества – экскурсанты, которые приезжают на однодневные экскурсии из Краснодарского края. Около 95% всех туристов – россияне. Еще около пяти процентов дают туристы из Украины, Белоруссии и Казахстана.

В этом году на турпоток в Абхазию повлияло усиление мер безопасности из-за чемпионата мира по футболу – несколько его матчей проходили в Сочи.

"Меры безопасности были приняты соответствующие, ограничение передвижения – это все повлияло. Особенно на однодневных экскурсантов", — отметил министр. После окончания чемпионата турпоток восстановился, в республике надеются на повторение показателей прошлого года – особенно если сентябрь окажется теплым, добавил Гарцкия.

Он отметил, что на турпоток в Абхазию повлиял и ввод в эксплуатацию Крымского моста, который соединил Краснодарский край и Крым. "Тем не менее, народ к нам идет. Помимо теплого моря, у нас есть еще очень много экскурсионных объектов, историко-культурного наследия", — отметил министр.

В то же время он отметил, что Абхазия не считает Россию конкурентом, "потому что, если бы была жесткая конкуренция, Россия вводила бы какие-то ограничения (на посещение Абхазии, — ред.)".

По словам министра, ежегодно Абхазию посещает около 800-900 тысяч туристов.