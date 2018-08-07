В Австралии сапсерфенгист заснял на видео столкновение с огромным китом

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Неподалеку от австралийского города Порт-Маккуори сапсерфингист повстречался в море с несколькими горбатыми китами, а в одного из них даже врезался, сообщает Daily Mail.



28-летний Алекс плыл на доске с веслом за косяком дельфинов и неожиданно врезался в огромного кита, который поднялся на поверхность набрать воздуха. К счастью, животное не пострадало, так как сапсерфер плыл не быстро.

На кадрах также видно, как три больших млекопитающих плавают вокруг доски и под ней несколько минут. Алекс продолжил свой заплыв, но на обратном пути снова встретил этих китов.