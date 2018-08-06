В Венеции ограничили передвижение по Большому каналу

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Венеции решили запретить передвижение на лодках, каяках, и байдарках по главной туристической артерии города — Большому каналу, сообщает Travel and Leisure.



Исключение составляют только местные жители или владельцы бизнеса в прилегающих к каналу дома, а также традиционные итальянские гондольеры. Так что, как отмечает издание, скорее всего стоимость прогулки станет дороже, чем раньше.

Запрет, основная задача которого – обеспечение безопасности речного движения, будет распространяться и на другие каналы в зависимости от их загруженности и времени дня.