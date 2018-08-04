Роспотребнадзор предупредил о продолжающейся вспышке кори в странах Америки

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян о продолжающейся неблагоприятной ситуации с корью в странах Северной и Южной Америки и напомнил о необходимости сделать прививку при планировании поездки в страны региона, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с начала года 11 стран региона сообщили о 2472 лабораторно подтвержденных случаях заболевания корью, большая часть которых зафиксирована в Венесуэле, Бразилии, США, Канаде и Колумбии. Также единичные случаи заболевания были отмечены в Аргентине, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Перу. В Венесуэле 44 случая кори имели летальный исход.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан на неблагополучную ситуацию по заболеваемости корью в странах Американского региона и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, отправляющимся в эти страны, не болевшим корью ранее и не привитым против этой инфекции, сделать соответствующую прививку не менее чем за две недели до поездки.

Также в ведомстве подчеркнули, что тенденция к увеличению числа вспышек заболевания сохраняется, прежде всего, за счет активной межрегиональной миграции.