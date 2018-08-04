В Италии туристы больше не смогут бесплатно посещать музеи по воскресеньям

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министр культуры Италии объявил, что с этой осени будет отменен бесплатный вход в государственные музеи, который действует в каждое первое воскресенье месяца, сообщает Travel and Leisure.

На пресс-конференции министр культуры Альберто Бонизоли заявил, что правительство прекратит бесплатную воскресную программу для того, чтобы избежать "недооценки наших достопримечательностей". Сообщается, что изменения вступят в силу по окончании летнего сезона.

Некоторые критики этого решения призвали взимать плату только с иностранных туристов, а для итальянских граждан оставить бесплатный вход.

В видеообращении, опубликованном министром в социальной сети, он заявил, что директора музеев смогут назначать собственные дни с бесплатным входом, с учетом сезонных колебаний числа посещений.

На данным момент, около 480 государственных музеев — в том числе Колизей в Риме, галерея Уффици во Флоренции и археологический парк "Помпеи" в Неаполе являются бесплатными для посещения в первое воскресенье каждого месяца. Стоимость билета в Колизей в обычные дни составляет 12 евро.