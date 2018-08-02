МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти Индонезии намерены развивать десять новых курортных зон для привлечения российских туристов, которых сейчас интересует только остров Бали, заявил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро.
Он посетовал, что российские туристы любят ездить в ту же Турцию, не в последнюю очередь из-за ее географической близости.
"Думаю, лишь немногие россияне знают о туристическом потенциале Индонезии, помимо Бали. И я знаю, почему — потому что мы не предоставляем нормальный транспорт и размещение в других местах, чтобы к ним был доступ", — заявил министр. По его словам, власти страны разработали проект развития десяти курортных зон, который также называется "10 новых Бали".
Эти 10 зон включают озеро Тоба на Западной Суматре, буддистский храм Боробудур на Центральной Яве, горный район Бромо-Тенггер-Сенеру, а также острова вокруг столицы Джакарты.
"Хорошая стратегия в том, чтобы увеличить число российских туристов, прибывающих в Индонезию, путем развития интегрированных курортов", — отметил министр.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.