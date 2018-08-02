МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти Индонезии намерены развивать десять новых курортных зон для привлечения российских туристов, которых сейчас интересует только остров Бали, заявил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро.

В ходе выступления на Российско-индонезийском бизнес-форуме министр рассказал, что число туристов из РФ, посещающих Индонезию, составляет всего 100 тысяч человек, а из Индонезии в РФ ездят 20 тысяч туристов в год, что недостаточно.

Он посетовал, что российские туристы любят ездить в ту же Турцию, не в последнюю очередь из-за ее географической близости.

"Думаю, лишь немногие россияне знают о туристическом потенциале Индонезии, помимо Бали. И я знаю, почему — потому что мы не предоставляем нормальный транспорт и размещение в других местах, чтобы к ним был доступ", — заявил министр. По его словам, власти страны разработали проект развития десяти курортных зон, который также называется "10 новых Бали".

‌Эти 10 зон включают озеро Тоба на Западной Суматре, буддистский храм Боробудур на Центральной Яве, горный район Бромо-Тенггер-Сенеру, а также острова вокруг столицы Джакарты.

‌"Хорошая стратегия в том, чтобы увеличить число российских туристов, прибывающих в Индонезию, путем развития интегрированных курортов", — отметил министр.