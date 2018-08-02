Россияне не отказываются от отдыха во Вьетнаме даже в "низкий сезон"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российский турпоток во Вьетнам по итогам первых 7 месяцев вырос на 7,2% в годовом выражении — летнего спада направление практически не испытало, сообщает АТОР.

По данным Вьетнамской Национальной администрации туризма (VNAT), в январе-июле в стране побывало свыше 373 тысяч граждан России. Это больше на 7,2%, чем за аналогичный период 2017 года, и почти вдвое больше, чем количество прибытий туристов из Франции или Великобритании. Фактически каждый третий европейский турист во Вьетнаме в отчетном периоде был из России.

Интересно, что лето, в отличие от ряда европейских направлений, для Вьетнама провальным или неуспешным не стало. Так, в июле во Вьетнаме побывало почти 35 тысяч российских туристов, что в даже немного больше показателя июля 2017 года (+0,3%).

Как видно из этой статистики, экономические и социальные факторы, которые уже негативно повлияли на спрос по ряду других выездных направлений, мало коснулись Вьетнама.

Одна из причин — на этом направлении не столь велика доля раннего бронирования. Также не оказал такого влияния и фактор проведения Чемпионата мира по футболу в России: значительная часть туристической аудитории Вьетнама живет на Дальнем Востоке, Сибири и на Урале, различные службы этих регионов в обслуживание этого масштабного мероприятия вовлечены практически не были.

На спросе также сказывается наличие этой страны в списках рекомендованных стран для "силовиков" и госслужащих. В частности, Вьетнам фигурирует среди немногих выездных направлений, признанных безопасными для отдыха сотрудников системы МВД России.